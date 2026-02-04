Ganador elegido por el público y participaciones sorpresa: Así será la gran final de Fiebre de Baile - Chilevisión

La gran final de Fiebre de Baile que se realiza HOY en el Movistar Arena tendrá una serie de sorpresas imperdibles, donde el público será el protagonista para elegir al ganador de la competencia de Chilevisión.

Luego de conocerse a los seis flamantes finalistas del estelar, tanto el exigente jurado como la audiencia tendrán el poder de escoger a los mejores de la temporada.

El jurado realizará el primer filtro de los finalistas

Según lo informado en Contigo en la Mañana, el jurado compuesto por Raquel Argandoña, los Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian, tendrá el desafío de definir a los cuatro mejores de la primera presentación.

Gabriel Urzúa, Faloon Larraguibel, Skarleth Labra, Cata Days, Princesa Alba y Camila Andrade deberán poner lo mejor de sí para estar a la altura de la penúltima instancia de la gran final.

El público decidirá al ganador de Fiebre de Baile

Posterior al primer filtro y solo con cuatro participantes en juego, el público será el responsable de elegir al flamante nuevo ganador de Fiebre de Baile.

Como toda la temporada, el respetable tendrá la última palabra con su voto para cerrar con broche de oro la final y podrá hacerlo en la sección de Fiebre de Baile en el sitio web de Chilevisión.cl o haciendo clic en el siguiente link.

Más sorpresas en la final de Fiebre de Baile

Además, por si la increíble competencia no fuera suficiente, el final de temporada también contará con la imperdible presencia de artistas nacionales en el escenario.

Kidd Voodoo será parte de la gran final de Fiebre de Baile y tendrá una participación especial en el estelar, como también lo hará Zúmbale Primo, quien con su ritmo hará bailar a todo los presentes en el Movistar Arena.

Finalmente, los Power Peralta serán los encargados de realizar un show de medio tiempo que llenará de movimientos y música el último capítulo de la temporada de Fiebre de Baile y que comenzará este miércoles 4 de febrero a las 22:00 horas por Chilevisión.