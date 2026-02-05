 ¡Es oficial! Descubre los participantes confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión
¡Es oficial! Descubre los participantes confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile

Además, Francisca García-Huidobro se sumará al jurado y retomará uno de sus roles más icónicos en la televisión. Revisa acá más detalles.

Jueves 5 de febrero de 2026 | 00:49

Todo Chile se contagió con la Fiebre de Baile, el último fenómeno televisivo de Chilevisión que sorprendió al público de la Gran Final del Movistar Arena con una gran noticia: ¡Habrá segunda temporada!

Esta nueva edición contará con la implacable presencia de Francisca García-Huidobro, quien se une a nuestro jurado con toda su experiencia y ojo crítico.

Revisa a continuación los confirmados de la segunda temporada de Fiebre de Baile

  • Fran Maira

  • Valentina Roth

  • Junior Playboy

  • Betsy Camino

  • Botota Fox

