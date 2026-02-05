¡Es oficial! Descubre los participantes confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

Además, Francisca García-Huidobro se sumará al jurado y retomará uno de sus roles más icónicos en la televisión. Revisa acá más detalles.
Jueves 5 de febrero de 2026 | 00:49
Todo Chile se contagió con la Fiebre de Baile, el último fenómeno televisivo de Chilevisión que sorprendió al público de la Gran Final del Movistar Arena con una gran noticia: ¡Habrá segunda temporada!
Esta nueva edición contará con la implacable presencia de Francisca García-Huidobro, quien se une a nuestro jurado con toda su experiencia y ojo crítico.