¡El público decide! Descubre cómo votar en la gran final de Fiebre de Baile y elegir al ganador - Chilevisión

A solo horas de que seis bailarines disputen la gran final de Fiebre de Baile en el Movistar Arena, el público cumplirá un papel esencial para definir quién se quedará con la corona en el estelar de Chilevisión.

Luego de meses de ensayos, bailes y jornadas de famosos en zona de riesgo, la audiencia volverá a tener una gran responsabilidad en sus manos en el cierre de temporada .

El público decidirá al ganador de Fiebre de Baile

La entusiasta participación de público durante los cuatro meses en que se ha emitido el estelar de Chilevisión estará una vez más presente con la votación más importante hasta la fecha.

La audiencia estará encargada de ELEGIR, a través de su voto, al flamante ganador de Fiebre de Baile, el que se llevará un millonario premio en dinero y un viaje imperdible.

Los interesados en participar de la fiesta de la danza podrán hacerlo, de manera totalmente gratuita, mediante la sección de Fiebre de Baile en el sitio web de Chilevisión.cl o haciendo clic en el siguiente link.

Cómo ver EN VIVO la final de Fiebre de Baile

Recuerda que la última jornada de competencia se llevará a cabo en vivo desde el Movistar Arena, donde el público que alcanzó a comprar su entrada podrá disfrutar del evento in situ.

Sin embargo, claro que también podrás disfrutar de este show a través de la señal abierta y online de Chilevisión, junto con plataformas digitales y nuestra app MiCHV.

Además, podrás seguir al final de la Fiebre de Baile en compañía de Claudio Michaux en el exitoso react de Fiebre de Baile.