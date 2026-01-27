¡Se vienen cositas! Descubre al artista sorpresa que tendrá una participación especial en Fiebre de Baile - Chilevisión

La final de Fiebre de Baile promete impactar a la audiencia con presentaciones de alto nivel y con la participación especial de artistas que traerán sorpresas.

La gran final de temporada que se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero en el Movistar Arena contará con intervenciones que darán mucho de qué hablar.

¿Quiénes asistirán a la final de Fiebre de Baile?

Durante la emisión del último capítulo de la competencia, los Power Peralta protagonizarán un show de medio tiempo donde sorprenderán con más de un “Wow Moment”.

Pero eso no es todo, ya que el cantante urbano del momento, Kidd Voodoo, tendrá una participación especial en este evento en vivo.

Junto a él, también habrá un invitado sorpresa que revelaremos en los próximos días. Quédate atento y atenta a nuestros canales oficiales para conocer todos los detalles.

¿Cómo comprar entradas para la final de Fiebre de Baile?

Si quieres ser parte del evento y asistir como público al Movistar Arena, aún puedes comprar entradas a través de Punto Ticket.

Ingresa este link y revisa las ubicaciones disponibles para la final, con sus precios correspondientes que en su mayoría parten desde los $20 mil.

Luego accede al botón Comprar Ticket, inicia sesión y sigue los pasos para completar tu adquisición.

¿Cómo ver la final de Fiebre de Baile?

Recuerda que puedes disfrutar del show completamente en vivo y en directo a través de la señal abierta y online de Chilevisión. Incluyendo nuestra aplicación MiCHV

Además, tendrás la oportunidad de acompañar a Claudio Michaux en el react en este cierre de temporada.