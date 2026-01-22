¿Cómo comprar entradas para la gran final de Fiebre de Baile y cuál es su precio? - Chilevisión

El último capítulo del programa estelar de Chilevisión se emitirá en vivo y en directo en el Movistar Arena. Descubre a continuación cómo puedes obtener las entradas que ya están disponibles.
La gran final de Fiebre de Baile promete sorprender con un espectacular show en el Movistar Arena. Un evento del cual tú también puedes participar como público.
Este final de temporada se emitirá completamente en vivo y contará con sorpresas, tal como una presentación al estilo "Wow moment" de los Power Peralta.
El evento será producido por Bizarro y, para quienes quieran asistir presencialmente, la venta de entradas ya se encuentra disponible través de Punto Ticket.
El costo de cada una es de $20.000, más los recargos respectivos.
La última jornada de competencia se llevará a cabo la noche del miércoles 4 de febrero en el recinto ubicado en Parque O’Higgins y podrás disfrutarla a través de la señal abierta y online de Chilevisión, junto con plataformas digitales y nuestra app MiCHV.
También puedes ver este imperdible show con la compañía de Claudio Michaux en el exitoso react de Fiebre de Baile.