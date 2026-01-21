¡Una final a lo grande! Fiebre de Baile emitirá su último capítulo en vivo desde el Movistar Arena - Chilevisión

El final de temporada de Fiebre de Baile se vivirá a lo grande con un espectacular show en vivo y en directo desde el Movistar Arena.

Además de contar con las respectivas puestas en escena de los finalistas, el último capítulo de esta exitosa temporada incluirá una presentación de los Power Peralta.

¿Cuándo será la final de Fiebre de Baile?

El exitoso programa de Chilevisión emitirá su último capítulo este miércoles 4 de febrero en el masivo centro de eventos del Parque O’Higgins.

Recuerda que, además de asistir como público, igualmente podrás disfrutar de esta gran final a través de la señal abierta y online de Chilevisión.

Una emisión que también contará con el react favorito de la audiencia a cargo de Claudio Michaux.

¿Cómo asistir a la final de Fiebre de Baile?

Si quieres vivir la experiencia y ser parte del público presencial de la final de Fiebre de Baile, podrás comprar tus entradas a partir de este 21 de enero a través de Punto Ticket.

Las entradas tendrán un costo de $20.000 más recargos.

Éxito de sintonía

Desde su estreno en horario prime, Fiebre de Baile logró imponerse indiscutidamente en el rating, liderando con un promedio de 564,7 mil personas.

Mientras que, en el mismo horario, Mega alcanzó 492,8 mil personas; Canal 13 con 454,8 mil personas y TVN con 282,5 mil personas.

En tanto, desde el estreno a la fecha, las plataformas digitales lograron un alcance de 9,0 millones de personas, lo que representa el 54% de la población.