Confirman detalles de la gran final de Fiebre de Baile: ¿Cuándo y dónde será el show en vivo? - Chilevisión

Fiebre de Baile vivirá una emocionante final tras una exitosa temporada, donde más de 20 participantes se midieron en una reñida competencia.

El espectáculo en vivo incluirá un entretiempo que será dirigido por los hermanos Power Peralta, quienes son parte del jurado y además prometen hacer bailar a todo el recinto con más de un “Wow Moment”.

¿Cuándo será la Final de Fiebre de Baile?

El programa de baile vivirá su noche decisiva este miércoles 4 de febrero, donde uno de los participantes se coronará como el o la mejor de la temporada, en un show en vivo y en directo.

¿Dónde será la final?

La final de Fiebre de Baile se vivirá desde el Movistar Arena, recinto que recibirá a los fanáticos que podrán acceder a las entradas del evento a través de Punto Ticket.

Además, el evento llegará al público a través de la señal abierta de Chilevisión y sus distintas plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación MiCHV.