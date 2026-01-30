Kidd Voodoo y Zúmbale Primo en la gran final de Fiebre de Baile: Las sorpresas que tendrá el evento de CHV - Chilevisión

El término de temporada de Fiebre de Baile, estelar de Chilevisión que se ha robado las miradas, será totalmente a lo grande y con un evento masivo desde el Movistar Arena que contará con diferentes sorpresas.

El último capítulo del prime estará marcado por la participación especial de artistas como Kidd Voodoo y Zúmbale Primo.

Kidd Vodoo y Zúmbale Primo en la final de Fiebre de Baile

De esa manera, el artista urbano del momento regresará al centro de eventos del Parque O’Higgins para su participación especial; mismo rol que tendrá la banda de cumbia ranchera más éxitosa del último momento.

Pero eso no es todo, ya que los Power Peralta, además de evaluar a los finalistas, presentarán un show de medio tiempo que promete dejar más de un “Wow moment” para el recuerdo.

Últimas entradas disponibles

La final de Fiebre de Baile es éxito de ventas, pero aún quedan pocos tickets disponibles para este magno evento.

Éstos se encuentran en Punto Ticket y tienen un valor que fluctúa entre los $23.000 y $28.750.