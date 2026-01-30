Kidd Voodoo y Zúmbale Primo en la gran final de Fiebre de Baile: Las sorpresas que tendrá el evento de CHV - Chilevisión

El próximo miércoles 4 de febrero, el programa líder del prime de la televisión chilena vivirá el último capítulo de su actual temporada desde el Movistar Arena. A continuación, te adelantamos revelaciones del evento.
Viernes 30 de enero de 2026 | 11:04
El término de temporada de Fiebre de Baile, estelar de Chilevisión que se ha robado las miradas, será totalmente a lo grande y con un evento masivo desde el Movistar Arena que contará con diferentes sorpresas.
El último capítulo del prime estará marcado por la participación especial de artistas como Kidd Voodoo y Zúmbale Primo.
De esa manera, el artista urbano del momento regresará al centro de eventos del Parque O’Higgins para su participación especial; mismo rol que tendrá la banda de cumbia ranchera más éxitosa del último momento.
Pero eso no es todo, ya que los Power Peralta, además de evaluar a los finalistas, presentarán un show de medio tiempo que promete dejar más de un “Wow moment” para el recuerdo.
La final de Fiebre de Baile es éxito de ventas, pero aún quedan pocos tickets disponibles para este magno evento.
Éstos se encuentran en Punto Ticket y tienen un valor que fluctúa entre los $23.000 y $28.750.