Chilevisión Presenta: Ads People Like Chile 2026

Chilevisión fue parte de Ads People Like, premiación organizada por Grupo Valora y La Vulca, donde por primera vez en nuestro país, la gente fue la encargada de evaluar comerciales de diversas marcas emitidos durante el 2025.

Conversamos con los equipos detrás de las campañas ganadoras para conocer las claves de su éxito.

¡Felicitaciones a todas las marcas reconocidas!

Organizadores de esta premiación:

Diego Hermosilla, Director Ejecutivo de Valora y Federico Gálmes, Socio Fundador de La Vulca.

Lugar: Ganador #1 Top of the Year

Spot: “Oso Ambrosoli”

Marca: Ambrosoli

Agencia: TBWA Frederick

Entrevistada: Macarena Barrios, Gerente de Marketing Ambrosoli.

Lugar: #2

Spot: “Navidad con 31 Minutos x Chayanne”

Marca: Falabella

Agencia: DYU

Lugar: #6

Spot: “Ella – Día de la Madre”

Marca: Falabella

Entrevistada: Tatiana Riesle, Gerente de Marketing Falabella Chile.

Lugar: #3

Spot: “Aniversario 150 años”

Marca: Supremo

Agencia: DYU

Entrevistado: Juan Ignacio Cerda, Gerente Comercial Cambiaso – Té Supremo.

Lugar: #3

Spot: “Margarita”

Marca: Colún

Agencia: Simple

Lugar: #5

Spot: “Teletón”

Marca: Colún

Agencia: Simple

Entrevistada: Isabel Retamal, Gerente de Marketing & Trade Marketing Colún.

Lugar: #4

Spot: “Cumpleaños”

Marca: Master Dog

Agencia: TBWA Frederick

Entrevistado: Cristián Valdés, Gerente de Marketing Carozzi, Master Dog.

Lugar: #4

Spot: “Kia In”

Marca: Kia

Agencia: Firma07

Entrevistado: Javier Rojas, Supervisor de Cuentas Firma07.

Lugar: #7

Spot: “Trump”

Marca: Lipigas

Lugar: #9

Spot: “Los números que nos unen”

Marca: Lipigas

Agencia: Puerto

Entrevistado: Gianluigi Pimentel, Director de Planificación Estratégica y Consultoría Agencia Puerto.

Lugar: #7

Spot: “Amparo”

Agencia: Simple

Lugar: #10

Spot: “Chilenidad”

Marca: Abastible

Agencia: Simple

Entrevistada: Carmen Munita, Gerente de Marketing Abastible.

Lugar: #10

Spot: “La Playa”

Marca: Bolsas Superior

Agencia: DYU

Entrevistada: Pamela Kosicki, Coordinadora Senior Marketing Superior.