Chilevisión Presenta: Ads People Like Chile 2026
Chilevisión fue parte de Ads People Like, premiación organizada por Grupo Valora y La Vulca, donde por primera vez en nuestro país, la gente fue la encargada de evaluar comerciales de diversas marcas emitidos durante el 2025.
Conversamos con los equipos detrás de las campañas ganadoras para conocer las claves de su éxito.
¡Felicitaciones a todas las marcas reconocidas!
Organizadores de esta premiación:
Diego Hermosilla, Director Ejecutivo de Valora y Federico Gálmes, Socio Fundador de La Vulca.
Lugar: Ganador #1 Top of the Year
Spot: “Oso Ambrosoli”
Marca: Ambrosoli
Agencia: TBWA Frederick
Entrevistada: Macarena Barrios, Gerente de Marketing Ambrosoli.
Lugar: #2
Spot: “Navidad con 31 Minutos x Chayanne”
Marca: Falabella
Agencia: DYU
Lugar: #6
Spot: “Ella – Día de la Madre”
Marca: Falabella
Entrevistada: Tatiana Riesle, Gerente de Marketing Falabella Chile.
Lugar: #3
Spot: “Aniversario 150 años”
Marca: Supremo
Agencia: DYU
Entrevistado: Juan Ignacio Cerda, Gerente Comercial Cambiaso – Té Supremo.
Lugar: #3
Spot: “Margarita”
Marca: Colún
Agencia: Simple
Lugar: #5
Spot: “Teletón”
Marca: Colún
Agencia: Simple
Entrevistada: Isabel Retamal, Gerente de Marketing & Trade Marketing Colún.
Lugar: #4
Spot: “Cumpleaños”
Marca: Master Dog
Agencia: TBWA Frederick
Entrevistado: Cristián Valdés, Gerente de Marketing Carozzi, Master Dog.
Lugar: #4
Spot: “Kia In”
Marca: Kia
Agencia: Firma07
Entrevistado: Javier Rojas, Supervisor de Cuentas Firma07.
Lugar: #7
Spot: “Trump”
Marca: Lipigas
Lugar: #9
Spot: “Los números que nos unen”
Marca: Lipigas
Agencia: Puerto
Entrevistado: Gianluigi Pimentel, Director de Planificación Estratégica y Consultoría Agencia Puerto.
Lugar: #7
Spot: “Amparo”
Agencia: Simple
Lugar: #10
Spot: “Chilenidad”
Marca: Abastible
Agencia: Simple
Entrevistada: Carmen Munita, Gerente de Marketing Abastible.
Lugar: #10
Spot: “La Playa”
Marca: Bolsas Superior
Agencia: DYU
Entrevistada: Pamela Kosicki, Coordinadora Senior Marketing Superior.