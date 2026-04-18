Wrestlemania 2026: Hora y dónde ver a Stephanie Vaquer vs Liv Morgan por título de la WWE en Chile

La luchadora chilena busca hacer historia en el evento que se disputa en Las Vegas este fin de semana. Revisa el horario en Chile, dónde ver el combate en vivo y todos los detalles de una de las peleas más esperadas del último tiempo.

Este fin de semana se realiza Wrestlemania 42, evento que cuenta en la cartelera principal con la lucha titular de Stephanie Vaquer, la campeona femenina de la WWE que defiende su título en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada.

La chilena se enfrenta en el evento más grande de la empresa a Liv Morgan, la retadora que le ha hecho la vida imposible durante los últimos meses, desde que regresó tras una lesión.

Wrestlemania 2026 se lleva a cabo en dos días, el sábado 18 y el domingo 19 de abril, y contempla una cartelera de 13 combates en total con las mayores superestrellas de la compañía.





Cuándo ver a Stephanie Vaquer vs Liv Morgan

Stephanie Vaquer se enfrenta a Liv Morgan este sábado 18 de abril en Wrestlemania 2026.

El evento cuenta con siete combates en la primera jornada que comienza a las 18:00 horas de Chile.

Dónde ver EN VIVO Wrestlemania 42 en Chile

Los dos días de Wrestlemania se podrán ver desde Chile en vivo sólo a través de Netflix desde las 18:00 horas.

La única forma de ver de manera online el evento de la WWE que reúne a CM Punk, Roman Reigns, AJ Lee, Becky Lynch, Randy Orton y Cody Rhodes, entre otros, es estando suscrito a la plataforma de streaming.





Cartelera sábado 18 de abril Wrestlemania 2026

LA Knight & The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) vs. IShowSpeed & The Vision (Austin Theory & Logan Paul).

Lucha sin sanción: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu.

Campeonato Femenino en Parejas de WWE: La Fuerza Irresistible (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Alexa Bliss & Charlotte Flair vs. The Bella Twins (Brie Bella & Nikki Bella) vs. Bayley & Lyra Valkyria.

Seth Rollins vs. Gunther.

Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan.

Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch.

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (con Pat McAfee). Si Orton pierde, McAfee deberá retirarse de la lucha libre profesional.

Cartelera domingo 19 de abril Wrestlemania 2026