“Con esta sonrisa te recordaré”: La sentida despedida de Maite Solabarrieta ante triste pérdida - Chilevisión

Una dolorosa situación afectó a la familia de Fernando Solabarrieta en los últimos días. Se trata del fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre del periodista.

El familiar del relator perdió la vida el pasado fin de semana, siendo despedido por sus hijos, nietos y seres queridos.

Una de las que se expresó en redes sociales fue Maite Solabarrieta, hija del comunicador y de Ivette Vergara que le dedicó sentidas palabras.

La despedida de Maite Solabarrieta a su abuelo Ciro

A través de una historia en Instagram, la joven se manifestó publicando una foto de niña junto a su "tata", a quien destacó como "un ejemplo".

"Te amo mucho, tata. Gracias por enseñarme lo que significa pelearle a la vida. Siempre serás un ejemplo de esfuerzo y sacrificio".

Además, Maite recalcó que "con esta sonrisa te recordaré eternamente. Vuelta alto".

Por su parte, Fernando Solabarrieta afirmó en un posteo que rememorará a su padre "con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos".

"En el momento del adiós sólo quiero decirte ¡Gracias! Gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón", añadió.

