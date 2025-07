Sammis Reyes confiesa su deseo de casarse y tener hijos con Emilia Dides: “Nos proyectamos” - Chilevisión

Sammis Reyes abrió su corazón y manifestó sus intenciones de casarse con Emilia Dides, su pareja desde hace algunos meses.

El ex jugador de la NFL dio detalles de su vida personal, admitiendo que se están proyectando a largo plazo con la modelo e influencer nacional.

"Uno de mis objetivos del año era mantenerme soltero para enfocarme en mis negocios. Y fallé en un mes. La Emi me cambió todos los planes", comentó en el programa "Te lo cedo" de Zapping Sports.

El otrora seleccionado de básquetbol recalcó que "admira" a la cantante y señaló: "Tal vez nunca lo he dicho públicamente, pero mi plan no era quedarme en Chile. Hoy vivo acá, permanentemente, por ella".

"La Emi no solo es mi pareja. Es alguien que admiro, respeto y me inspira todos los días, creo que tiene el paquete completo que a mí me movió el piso, lo digo públicamente. Es una mujer que para mí era soñada", agregó.

Consultado sobre si tiene planes de matrimonio con Dides, Reyes afirmó: "Sí, obvio que nos proyectamos. Ella todos los días me pregunta, jaja".

"Y me encanta que sea así porque muestra cuánto me ama. De mi parte lo mismo, esperando el tiempo correcto. No voy a decir cuándo, pero se viene pronto", añadió.

Además, reveló que tiene deseos de ser padre. "Es un plan de vida de los dos, creo que los hijos son los herederos que uno deja en el mundo. Es una forma de trascender", comentó.