Insólita traición de Romario: Lo acusan de engañar a su pareja 35 años menor con una amiga

Un romántico viaje habría evidenciado el engaño del emblemático ex futbolista a su pareja, situación que ha generado controversia en su país.

Un verdadero escándalo se desató en Brasil con Romario, icónico ex futbolista que generó ruido por su nueva ruptura sentimental.

El otrora delantero fue acusado de ser infiel a su pareja con una de sus amigas más cercanas, poniendo fin al romance que duró solamente un par de meses.

Las sospechas del quiebre comenzaron producto de que su ahora ex novia 35 años menor, Tiffany Barcelos, dejó de seguir en redes sociales a ambos.





El viaje de Romario que desató escándalo en Brasil

Según consignó Extra, el campeón del Mundo en 1994 fue visto en un romántico viaje con Barbara Cavalcanti, muy cercana a Barcelos.

Todo se habría dado debido a que Romario se trasladó a Fernando de Noronha, un paradisíaco destino, para jugar un torneo de Footvolley.

El tema es que el ex jugador decidió que no lo acompañara su novia, sino que optó por invitar a Cavalcanti para aprovechar la estadía y las bondades ofrecidas.

Diversos testigos aseguraron al citado medio que ambos pasearon de la mano y se quedaron juntos en el hotel, lo que evidenciaría el engaño del mítico goleador.

La gran repercusión de este lío es que todos ellos han compartido fiestas y hasta paseos por diferentes ciudades, provocando un escándalo mediático.

Si bien ninguno de los involucrados se ha pronunciado de manera pública, el hecho de que Barcelos optara por eliminar todo rastro de sus redes sociales del ex ariete demostró que el amor se ha terminado.