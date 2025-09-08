Tras video con galán brasileño: Revelan qué pasó en supuesta relación de Coté López con Tony Sanabria - Chilevisión

Sorpresa causó un video publicado por Coté López, quien aparece junto su supuesta nueva pareja: El DJ brasileño William Guimaraes.

En una historia de Instagram, la empresaria chilena publicó un coqueto registro en el que grabó al influencer que conoció hace poco más de un año.

"Mais gostoso do mundo", señaló la ex pareja de Luis Jiménez, que hace pocas semanas fue vinculada con el futbolista paraguayo Antonio "Tony" Sanabria.

Coté López habría dejado de ver a Tony Sanabria

Pese a que se rumoreó con que López y el delantero del Cremonese de Italia estaban conociéndose, en Primer Plano revelaron que la situación habría cambiado.

En concreto, la periodista Cecilia Gutiérrez contó que le consultó a la influencer naciona por lo que ocurrió con el guaraní. "Me dijo que por respeto a Will, que así le dice, lo había dejado de seguir y de tener contacto con él", señaló.

"Es más, le pregunto cómo definiría su relación o qué nombre le pondría, porque yo soy señora y le tengo que poner nombre. Me dijo: 'Nosotros bromeamos con que estamos casados'", agregó la comunicadora.

En medio de esta situación, Sanabria disfrutó de un gran momento personal y festejó junto a su selección la clasificación matemática Mundial 2026.