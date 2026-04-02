¿Se terminó todo? Panelista de TV aclara en qué está su relación con ex jugador de Colo Colo

Renata Almada, psicóloga que trabajó en Chile, contó que regresó a su tierra natal para sumarse a un canal de streaming.

Renata Almada hizo pública su relación con el ex jugador de Colo Colo, Marco Rojas, en julio del 2025, luego de compartir una tierna historia en Instagram.

A nueve meses de revelar el romance, la psicóloga y panelita de televisión se refirió al romance con el jugador nacido en Nueva Zelanda, quien pasó por el Cacique la temporada 2022.

En entrevista con LUN, la brasileña contó que regresó a su país natal para trabajar en un canal de streaming, aprovechando de abordar su situación con el denominado “Kiwi”.

Consultada sobre qué pasó con el mediocampista, retirado del profesionalismo, la influencer fue tajante: “Hoy estoy completamente enfocada en el trabajo y sola”.





Renata Almada reconoce que extraña Chile tras volver a Brasil

La comunicadora abordó su retorno a Brasil. “Me vine por un contrato de un año. Ahora estoy cubriendo el fútbol brasileño acá y fue una oportunidad enorme que se fijaran en mí por mis contenidos”, señaló.

En ese escenario, Almada confesó que extraña “mucho” nuestro país, afirmando sigue ligada al fútbol local y a la propia Selección Chilena.

“Sé todo lo que pasa. Además, en mi contrato con el canal pedí una cláusula de que yo necesito ir a Chile una a dos veces por mes”.

“Es todo un desafío mantener las redes sociales en los dos idiomas, tampoco es barato, pero tengo un cariño genuino a Chile”, agregó.

Finalmente, la psicóloga habló sobre el presente de Erick Pulgar en el Flamengo y remarcó que “la gente lo respeta muchísimo (…) No me equivoco si te digo que Pulgar es como un Dios para el hincha de Flamengo”.