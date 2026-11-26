Tras recibir nuevos comentarios en los que se comparó a su pareja con Valentina Torres, conocida como “Guarén”, el ex futbolista alzó la voz y respondió a las críticas.

Nicolás Solabarrieta se cansó y enfrentó los constantes cuestionamientos por la relación que mantiene con Judith Le Blanch, su nueva pareja.

El ex futbolista ha recibido decenas de comentarios, donde varios usuarios compararon a la joven con Valentina Torres, su ex polola conocida como “Guarén”.

De hecho, los perfiles de ambos en Instagram llegaron a repletarse de reacciones en las que se menciona a la chica reality, pese a que finalizó su vínculo con el otrora delantero.





Nicolás Solabarrieta defendió su relación

Tras publicar nuevas fotos juntos en un evento de moda y recibir críticas, el influencer de 30 años alzó la voz y entró en un debate con una joven que afirmó: “Los comentarios son el real reflejo de Nico al parecer”.

Ante esto, el ex jugador profesional respondió: “Diría que es el reflejo de otros seguidores, no lo míos”, lo que derivó en una interacción.

En ese punto, Solabarrieta apuntó que “fui más que respetuoso. Si algunos seguidores siguen obsesionados con mi ex pareja, no es algo que me haga carga. Saludos”.

Adicionalmente, el ex futbolista recalcó que conoció a Le Blanch después de su participación en un reality, pidiendo “informarse” a la gente.

Si bien los cuestionamientos no se detuvieron en la publicación, algunos usuarios lo respaldaron.

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