Hubo autocrítica: Nicolás Solabarrieta mandó mensaje a Macarena Venegas tras polémica por ruidos

Contigo en la Mañana entregó detalles sobre la controversia entre la abogada y el ex futbolista, quien fue acusado de causar ruidos molestos.

Una fiesta organizada por Nicolás Solabarrieta causó la molestia de Macarena Venegas, quien lo expuso en redes sociales por ruidos molestos en un vecindario.

Tras la controversia generada, la abogada reveló que tomó contacto con el ex futbolista y hubo una autocrítica de ambos lados.

Así se reveló en Contigo en la Mañana, donde se detalló que hubo varias advertencias en el hecho ocurrido la madrugada del domingo 15 de noviembre.

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El mensaje de Nicolás Solabarrieta a Macarena Venegas

Gino Costa, periodista del matinal de Chilevisión, contó este lunes que “hubo mucha advertencia de vecinos. De hecho, en un momento la conserjería estaba llena de (personal de) Seguridad Ciudadana y de Carabineros” para tratar el tema.

Luego de intentar comunicarse con los involucrados y algunos vecinos, Venegas respondió al reportero y le señaló: “No me parece prudente hablar ahora, ni para él ni para mí”.

De acuerdo a lo relatado por el comunicador, la abogada afirmó que lo ocurrido “estaba afectando a toda la comunidad de su edificio y el mío, pero reconozco que fue poco prudente de mi parte dar la dirección”.

“Nicolás se consiguió mi celular y me escribió un mensaje pidiéndome disculpas anoche, las cuales acepté y todo bien”, agregó.

En ese punto, la panelista de televisión le remarcó a Costa que su intención no es “aumentar este tema” y que la historia de Instagram la bajó una vez que se disminuyó el volumen de la música.

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