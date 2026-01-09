Mauricio Isla mostró su lado más romántico: Dedicó posteo a Emily Matute por primer aniversario - Chilevisión

Mauricio Isla sacó a relucir todo su romanticismo, dedicándole este jueves un emotivo posteo a su pareja Emily Matute por su primer aniversario.

El Huaso, que por ahora se mantiene sin club, subió un complicado de imágenes junto a la modelo, con quien estuvo de vacaciones en Colombia.

"Feliz primer año juntos, amor mío. Dicen que el primer año es el más difícil, pero a mí me encantado conocerte y saber que eres el amor de mi vida", comenzó en Instagram.

El futbolista chileno agregó: "Amarte me da muchas emociones, felicidad, alegría, nerviosismo, emoción y amor. Estoy muy contento de acariciar esos sentimientos contigo y deseando compartirlo durante otro año o dos o miles amor. Te amo".

La respuesta de la joven venezolana no tardó en llegar, comentando la publicación y remarcando: "Amarte es una de las decisiones más bonitas que he tomado y cada día confirmo que eres el amor de mi vida".

"Quiero seguir compartiendo emociones, risas, sueños y todo contigo, hoy y siempre", añadió la influencer.

El amor entre Mauricio Isla y Emiliy Matute

Isla y Matute se conocieron a fines del 2024, dando inicio a una relación que incluyó pasar juntos el Año Nuevo 2025 y diversos viajes.

Oriunda de Venezuela, la joven es modelo e influencer y lleva varios años en el país, llegando a estar en una edición del Fashion Week.