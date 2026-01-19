Maltrato y “actos degradantes”: Las graves acusaciones que enfrenta futbolista en Brasil - Chilevisión

Graves acusaciones enfrenta el futbolista Dimitri Payet, quien fue denunciado de episodios de violencia por Larissa Ferrari durante una relación extramatrimonial que sostuvieron.

La abogada tuvo un romance con el jugador francés mientras militaba en Vasco da Gama de Brasil, club de que se fue a mediados del 2025.

En diálogo con The Sun, la mujer aseguró que el galo controlaba "cada uno de mis movimientos" y que ejercía constante presión psciológica.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las graves acusaciones de Larissa Ferrari contra Dimitri Payet

Ferrari dio detalles sobre lo ocurrido, manifestando que Payet "me llamó inútil porque se había acostado con cientos de otras mujeres".

"Su amor fue dulce al principio, pero pronto se transformó en un juego macabro", manifestando que en reiteradas ocasiones la obligaron a realizar "actos denigrantes".

Adicionalmente, la abogada afirmó que quedó embarazada y que sufrió un aborto espontáneo, señalando que las actitudes de Payet la afectaron.

"El peor evento fue medio día de agonía en el que sentí que tenía que realizar actos degradantes para que todo terminara", añadió.

Tras denunciarlo ante la Policía en abril del 2025, el futbolista de 38 años, que actualmente se encuentra sin equipo, negó de manera tajante las acusaciones.