Hasta con sillazos: Revelan video de escandalosa pelea de futbolistas durante fiesta en Brasil - Chilevisión

Nuevos antecedentes surgieron sobre la escandalosa pelea de futbolistas del Fortaleza en Brasil, situación que dio durante una fiesta de Año Nuevo en el barrio de Eusébio en la ciudad.

Los implicados son Eros Mancuso, José Herrera y Tomás Pochettino, todos argentinos que militan en el Tricolor de Acero y que se enfrascaron en un pleito con un vecino.

En las últimas horas salió a la luz un video del caótico momento vivido, el cual se originó presuntamente porque un vecino le pidió a Mancuso, dueño de casa, que bajara el volumen de la música alrededor de las 5:00 horas del pasado 1 de enero.

Pelea en fiesta de Año Nuevo involucra a 9 personas

En el registro se puede ver son nueve las personas involucradas, entre los que están los tres jugadores y dos mujeres.

La pelea se dio en plena calle del condominio con los autos estacionados a un costado, los que se ocuparon hasta como una especie de soporte.

Además, una de las mujeres sacó una silla de plástico de una casa y la utilizó como arma, golpeando a otro de los implicados.

Al conocerse el caso, el vecino que dio a conocer la situación señaló que uno de los futbolistas le mordió la nariz, caso que sigue siendo investigado por las autoridades.

Por su parte, Mancuso se defendió y señaló que él y sus acompañantes recibieron "insultos de un hombre evidentemente fuera de sí", afirmando que ellos llamaron a la policía.

Mira el video acá