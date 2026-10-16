“Amo mi país”: Maite Solabarrieta alzó la voz y contestó a críticas por hablar en inglés en redes

La joven respondió a los cuestionamientos recibidos por varios usuarios, manifestándose mediante un video publicado en TikTok. “¿Soy menos chilena porque hablo en inglés?”, fue parte de lo que expresó.

Maite Solabarrieta salió al paso de las críticas por publicar contenido en inglés en sus redes sociales, aclarando que desde hace varios años vive fuera del país.

La hija de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara fue cuestionada por no hablar en español, lo que la motivó a responder a través de TikTok.

Mediante un video, la joven afirmó que prefiere no contestar este tipo de cosas, pero apuntó que “lo voy a hacer porque no me gusta la gente que tira la mala onda porque sí”.

“Mi TikTok básicamente está en inglés, por si no lo han visto, y recibí un montón de comentarios donde me dicen ‘¿por qué hablas en inglés?’, ‘eres chilena’“, señaló.

En ese punto, la voleibolista remarcó: “Señora, literalmente no estoy en Chile, estoy en mi dormitorio en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos hace cinco años”.





La respuesta de Maite Solabarrieta a críticas por su contenido

Solabarrieta no se quedó ahí y continuó: “En Instagram también subo cosas en inglés, porque tengo un montón de amigos, conocidos, gente en general que habla inglés. Si yo quiero subir mi contenido a mis redes sociales en inglés, lo voy a subir”.

“Esos comentarios de ‘eres chilena, habla en español’, ¿soy menos chilena porque hablo en inglés? No entiendo. Hay un montón de chilenos que hablan dos, tres idiomas, y qué, ¿eso los hace menos chilenos?”, añadió.

La joven insistió en el registro que “amo mi país, voy cada vez que puedo a Chile, pero si yo quiero hablar en inglés, voy a hablar en inglés. Para los gustos, los colores”.

“¿Cuál es la necesidad de tirar mala onda gratis? Vivan y dejen vivir”, sentenció.