A través de una historia en Instagram, el Mago no ocultó su emoción por una situación que involucró a su hijo mayor.

Luis Jiménez no ocultó su emoción tras una importante situación familiar: Su hijo mayor, Diego Jiménez, consiguió un logro académico.

Alejado de las polémicas sobre su vida personal, el Mago compartió el hito de uno de sus retoños con un emotivo mensaje en redes sociales.

El ex futbolista publicó un video de su heredero titulándose desde Qatar, país en el que está radicado hace varios meses.





La emoción de Luis Jiménez por su hijo

En una historia de Instagram, el otrora volante escribió: “No existe regalo más hermoso en esta vida que ser tu papá. Verte crecer, cumplir tus sueños y convertirte en la persona que eres me llena de felicidad”.

Junto con mencionar que está profundamente orgulloso, el ex deportista sostuvo: “Cómo quisiera estar ahí para abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo”.

“Pronto tendremos ese abrazo gigante que tanto nos debemos”, sentenció en una sincera publicación en la que añadió diversos emojis.

Fue tal su emoción que en un momento Jiménez volteó a la cámara para demostrar su felicidad, compartiendo un segundo registro en el que destacó a Diego Jiménez.

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