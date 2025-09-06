“Lo desconoció”: Mujer acusa a figura del fútbol chileno de no reconocer a su hijo de 9 años - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez dio a conocer en su podcast Bombastic la situación de una mujer que acusa a una reconocida figura del fútbol chileno de no hacerse cargo de su hijo.

“Es más común de lo que quisiéramos, que sucedan este tipo de casos”, señaló la panelista de Primer Plano en torno al caso del exRojo Juan David Rodríguez.

“Me escribe una persona, que me había escrito hace tiempo, para contarme que a ella también le pasó con una persona muy conocida, el hecho de que ella tuvo un hijo y esta persona lo desconoció“, reveló.

Así, agregó que “esta persona le dijo: ‘no, imposible que sea mío porque yo tengo la vasectomía. Listo’“.

Gutiérrez evitó mencionar directamente el nombre, aunque entregó algunas señales.

Pistas de quién podría ser el involucrado

“No pertenece al mundo del espectáculo. Es un conocido entrenador de fútbol, pero muy conocido. Y que también en algún momento rozó en el espectáculo”, indicó.

Según relató la periodista, el niño 9 años y la madre ha intentado insistentemente acercarse al supuesto padre. Además, cada año le enviaría una foto del niño recodándole su cumpleaños.

De acuerdo a Gutiérrez, el hombre nunca había respondido hasta este año, cuando al recibir la fotografía escribió “ahí está el crack”, mensaje que posteriormente habría eliminado.

“Es tan fácil decir: ‘ah no, no es mío’ y listo. Y las mujeres o las personas tienen que entrar en un proceso judicial, gastar plata en abogado, hacer pasar también al niño por eso, que exámenes de paternidad, que llevarlo al laboratorio...”, reflexionó Cecilia.

“Solo porque el papá dice: ‘no es mío, no tengo idea qué hiciste, con quién estuviste paralelo conmigo, porque mío no es, porque yo estoy operado’. Y ahí quedó“, lamentó.