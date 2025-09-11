Nueva desilusión: El complejo momento de Laia Grassi, recordada ex pareja de Alexis Sánchez - Chilevisión

Laia Grassi fue una de las parejas más recordadas de Alexis Sánchez, a quien conoció el 2013 mientras el chileno militaba en el Barcelona.

La diseñadora española y el futbolista nacional tuvieron una mediática relación, compartiendo varias momentos en el que incluso hubo una visita a Tocopilla.

Pese a que pasaron momentos importantes juntos, incluyendo una imagen de la influencer posando con la camiseta del Arsenal tras un cambio de club, el romance se terminó.

El difícil presente de Laia Grassi

En los últimos días, Grassi volvió a dar que hablar debido al quiebre con su última pareja, el periodista español Risto Mejide.

La prensa local aseguró que el comunicador y la otrora novia de Maravilla finalizó a solamente cuatro meses de haber empezado, la que fue catalogada como "rápida e intensa".

En ese escenario, en el podcast Mamarazzis se indicó: "Sabemos y confirmamos que la ruptura existe", aunque no se aclaró los motivos.

El amor entre ambos presuntamente comenzó luego de que Grassi hablara en un programa de Mejide en su rol de experta en Inteligencia Artificial, aspecto al que se dedica desde hace algunos años.

Tras conocerse en mayo, el contacto entre ambos se mantuvo. Sin embargo, en el mismo espacio insistieron en que se acabó todo y que el periodista está activo en Raya, una aplicación similar a Tinder.