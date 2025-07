La potente revelación de Kike Acuña: “Si no dejaba el alcohol, hoy no estaría aquí” - Chilevisión

Un importante paso es el que dio el ex futbolista Jorge "Kike" Acuña, quien lanzó su libro autobriográfico en el que relata importantes episodios de su vida.

Entre esos aspectos está la importante de dejar el alcohol, adicción que le trajo importantes problemas personales tanto a nivel deportivo como personal.

De hecho, el oriundo de Ovalle fue contundente s hizo una potente reflexión: "Yo me estaba muriendo. Si no dejaba el alcohol, hoy no estaría aquí. No comía, no podía ser absolutamente nada de las cosas que quería".

Kike Acuña a 9 años de dejar el alcohol: "Entregué tranquilidad a mi familia"

En entrevista con CHV Deportes Podcast, el otrora jugador de Universidad Católica relató: "Me desaparecía. Perdí absolutamente todo. No tenía ni mil pesos para echarle bencina al auto. Tuve que vender mis cosas, departamentos para pagar deudas y salir adelante".

"De un día para otro converso con mi madre y le digo: 'Mamita, yo no tomo más'. Y ya van a ser 9 años de los cuales me siento súper orgulloso porque le entregué tranquilidad a mi familia", agregó.

En ese sentido, Acuña insistió en que se siente "orgulloso" de lo que ha logrado. No es fácil poder salir de una adicción. No es fácil meterse el ego en cualquier parte y decir: 'Tengo este problema' o levantarse a las 5 de la mañana para que te pase a buscar un furgón para ir a trabajar como temporero a cortar uvas", comentó.

"Creo que el dejar de lado el ego y querer cambiar para salir adelante, y poder ser de una forma exitoso, es una sumatoria de cosas que me hizo poder tomar la decisión de dejar el alcohol. Antes no lo hice porque no quería, lo pasaba bien y no quería dejarlo. Pero en el momento que lo decidí, nunca más me dieron ganas de tomar, nunca más me perdí de mi casa y dejé de lado mi familia", añadió.

El otrora seleccionado nacional recalcó que actualmente "soy un tipo súper casero que llega a ser aburrido, pero estoy sano, sobrio y es el partido más importante de mi vida, el que empecé a jugar hace 9 años y estoy ganando. Mi mamá recuperó a su hijo".

En el espacio, el actual empresario habló de su inicio en el profesionalismo y de los clubes en los que pudo haber jugado, mencionando al Borussia Dortmund y a la Lazio, entre otros.

Mira la entrevista acá