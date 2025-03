Kike Acuña entrega sincera postura por acusaciones a Jorge Valdivia: “Lo que pienso...” - Chilevisión

Kike Acuña se pronunció acerca de la situación de Jorge Valdivia, quien está siendo investigado por delitos de connotación sexual.

El Mago se encuentra con arresto domiciliario nocturno desde hace varias semanas, aunque anteriormente estuvo en prisión preventiva en casos que siguen siendo indagados.

En ese marco, su ex compañero se refirió a esta situación y entregó una tajante postura, recordando que en su momento cometió "muchas indisciplinas".

¿Qué dijo Kike Acuña sobre Jorge Valdivia?

En entrevista con el programa "Cambiando Camiseta", Acuña comentó: "Siempre he dicho las cosas y soy súper frontal. Me pegué muchas cag... y cometí muchas indisciplinas que no corresponden para un jugador de alto rendimiento".

"Hablo por mí. Lo que pasó con Jorge (Valdivia). Para mí no cambia nada lo que siento y lo que pienso. Para mí es un crack, es un ídolo. Y no creo absolutamente nada de lo que se le está culpando", agregó.

Consultado sobre cómo considera que sería el caso si otra persona es acusada, el ex futbolista aseguró: "No pasa nada. Si fuera yo, lo más probable es que hubiera pasada lo mismo, creo yo".

"Conozco a Claudio (Valdivia), me contacté con él y quería ir a ver a Jorge. No se pudo, pero no para salir en la tele. Yo lo pasé mal y cuando salieron cosas malas mías, me dejaron solo", reveló.

El otrora entrenador de aclaró que con el Mago no son tan amigos, pero intentó acercarse para "darle un abrazo y decirle: 'Hue..., va a estar todo bien'. Para mí es un ídolo".

"Me siento orgulloso de haberlo marcado, haber sido compañeros en la Selección Chilena. Va a seguir siendo, de aquí hasta que se muera, un crack", sentenció.