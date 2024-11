¡Latife Soto lo ayudó! Kike Acuña desclasificó que una “persona muy conocida” le hizo un “amarre” - Chilevisión

La noche de este viernes, el ex futbolista Jorge "Kike" Acuña reveló una lamentable situación que vivió a manos de una persona que le realizó magia negra, específicamente un "amarre".

Gracias a los conocimientos de Latife Soto, el deportista se percató de que los problemas que estaba teniendo en su vida eran producto de este hechizo que le habían lanzado.

Así se enteró Kike Acuña de que le habían hecho magia negra

"Me di cuenta de que me habían hecho amarres. Yo no tenía idea de cuáles eran los síntomas, Latife Soto me fue explicando un poquito. No entendía por qué me pedían ropa interior", partió revelando Acuña en Only Fama.

Estas prácticas ocasionaron que a Kike se le cerraran muchas puertas. "Cometí muchos errores y me hicieron mucho daño. Me salía todo mal, se me quemaba el pan en la puerta del horno", recordó el ex futbolista.

Sobre el poder que tuvieron estos "amarres" en él, explicó: "Fue en un tiempo en que me aleje de Latife, yo sabía que tenía que buscarla, pero había algo que no me dejaba".

"Era terrible, yo sabía que tenía que ir, iba, pero en el camino me desviaba", agregó, recordando el difícil momento, del cual pudo salir gracias a un amigo de Latife.

“Sentí como que me pegaron una patada en el pecho. Era como el exorcista lo que pasó ese día (…) Fue horrible, lo pasé pésimo”, confesó. Si bien no mencionó a la persona que le hizo esto, reveló que se trata de alguien "muy conocida".