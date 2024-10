Kike Acuña se sincera y revela complejo presente matrimonial: “Estamos separados” - Chilevisión

Una sorpresiva confesión hizo el reconocido ex futbolista chileno, Jorge "Kike" Acuña, quien admitió estar separado de su esposa, Cynthia de la Cruz.

A tres añor de haber contraído matrimonio, el otrora volante dijo estar con el corazón "roto", aunque aclaró que no hay terceras personas involucradas.

¿Qué dijo Kike Acuña?

En entrevista con Mauricio Pinilla en Radio Agricultura, el ex jugador de Universidad Católica y Universidad de Chile afirmó que "no vale la pena profundizar mucho por respeto a mi actual y aún esposa, a sus hijas y a la familia en general".

De todas formas, reconoció que en estos momentos "estamos distanciados, estamos separados. Bueno, llámenlo como quieran".

Consultado sobre si esta situación "se puede resolver", Acuña mencionó: "No sé", aunque recalcó que "aquí no hay nada grave. No hay terceras personas de mi parte, porque la gente puede pensar eso".

"Me dediqué 100% a mi esposa, a mi familia. Pero sí tengo una pana, que a lo mejor la pudiste haber tenido tú, en el que el genio me juega una mala pasada. El no saber conversar los problemas".

"Poca tolerancia, un genio de mier... Encerrarme en una pieza sin hablar. Podía estar uno, dos o tres días encerrado, que no es normal. Eso causa daño a la otra persona y al final hace que la relación se vaya debilitando. Lo que menos quiero es hacerle daño a mi familia", agregó.

El actual empresario, de 46 años, expresó que "decidí que lo mejor era dar un paso al costado, aún con el corazón roto porque duele. Si volvemos o no, eso el tiempo lo dirá. Si está mejor sin mí, que siga así. Pero yo me quiero curar".