Ex seleccionado responde a acusaciones de madre de su hija y pide crear Ministerio del Hombre en Perú - Chilevisión

Revuelo ha generado en Perú la situación de Jefferson Farfán, ex futbolista que entró en una fuerte polémica con la madre de uno de sus hijas, Darinka Ramírez.

En una entrevista, la modelo acusó al retirado delantero de violencia psicológica y de realizar escasos aportes económicos para el pequeño que tienen en común.

La influencer afirmó que conoció al ex seleccionado a fines del 2021, manteniendo intimidad por varios años sin ser convertirse en pareja oficial.

MÁS SOBRE REDES SOCIALES

En diálogo con el canal América de su país, la joven aseguró que el otrora atacante le dio solamente mil soles, equivalentes a 260 mil pesos chilenos, una vez que quedó embarazada en 2022.

"Para mí no fue suficiente y cuando le pido, me dijo que le pida a mis papás que me apoyen", comentó la modelo, recalcando que actualmente sí recibe pensión.

El descargo de Jefferson Farfán tras duras acusaciones

Farfán reaccionó indignado ante estos comentarios y decidió llamar a la estación televisiva, mencionando en vivo que debería existir un "Ministerio del Hombre" para estos casos.

"Yo siento que se aprovechan del momento. Obviamente, como saben que uno no se defiende o que uno no puede hablar de las mujeres, porque hay respeto. Creo que que siempre se aprovechan de esto", comentó.

El otrora seleccionado afirmó que "llega un punto que uno llega al límite. Siempre que pasan estas cosas, la ministra de la mujer, a ver, por qué no inventan el Ministerio del Hombre, ¿Quién apoya a los hombres? Basta ya".

Además, el ex atacante insistió en que "no voy a dejar a mi hija desamparada por lo que está pasando. Yo amo a mi hija, que quede bien claro", señalando que continuará pagando la pensión acordada.