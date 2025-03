Escándalo: Modelo dio detalles de encuentro con seleccionados y generó revuelo en Perú - Chilevisión

Un nuevo escándalo que involucra a jugadores ha remecido a Perú. En esta ocasión, la modelo Shirley Arica dio detalles de supuestos encuentros con algunos seleccionados.

La ex chica reality, que estuvo en algunos programas chilenos, aseguró que se reunió hace algún tiempo con tres futbolistas en un departamento, al que llegó por intermedio de una amiga.

En el programa El Valor de la Verdad, la influencer apuntó a que los involucrados son Yoshimar Yotún, Cristian Cueva y Luis Advíncula todos muy conocidos en el vecino país.

Shirley Arica y el encuentro con tres jugadores en Perú

En el espacio, Arica aseguró que hubo música, baile y alcohol y que tuvo mucha cercanía con Cueva, volante que ha hecho noticia por varias situaciones extrafutbolísticas.

"Es bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola" , comentó.

Adicionalmente, la creadora de contenido reveló que tuvo un breve romance con Jefferson Farfán, ícono de La Bicolor y actualmente dedicado a su podcast.

"A mí me gustaba, y si tuvimos algunos encuentros, pero nunca hubo algo más serio. Yo estaba enamorada, pero no pasó de eso", comentó.

A raíz del revuelo generado, Cueva y Yotún optaron por restringir los comentarios en su Instagram, mismo caso de Advíncula que hasta eliminó su cuenta por algunas horas.