“No soy posesivo”: Arturo Longton negó enemistad con Uriel Romero por romance con Shirley Arica - Chilevisión

El influencer fue tajante en torno a Shirley Arica, su ex pareja, sin embargo, habló en extenso sobre su relación con Uriel Romero y sus palabras fueron contestadas por el cantante urbano.

Este domingo Arturo Longton habló en extenso por primera vez y entregó su opinión respecto al romance que mantiene su amigo, Uriel Romero con su ex pareja, Shirley Arica.

La respuesta del influencer fue tajante en torno a Arica y a su vez recibió una respuesta de Romero, más conocido como "El Futuro Fuera de Órbita", causando sorpresa entre los seguidores.

¿Qué dijo Arturo Longton sobre Shirley Arica y Uriel Romero?

En conversación con Pamela Díaz, para el programa de Youtube Sin Editar, Arturo aseguró que Uriel sigue siendo su amigo: "Lo que pasa es que no entienden que estuvimos un periodo súper depre que me alejé de todo, pero fue porque yo me alejé".

En esa misma línea, Longton recordó que ambos son amigos de Fabio Agostini y aclaró que "ellos igual me escriben y yo les escribo de vuelta".

Asímismo confesó: "Futuro debe estar todo aburrido porque le fallé, le dije que lo iba a acompañar para el año nuevo, le fallé, despues tuvo un evento fue a Viña, no lo llamé", sin embargo precisó en que "me cae la ra... y ahora lo voy a empezar a llamar de nuevo".

Por otro lado, Arturo aseguró que está en sus planes volver a ver a su amigo, pero eso excluye a Arica, con quien tuvo una tormentosa relación y nunca más volvieron a verse: "Yo a Futuro lo quiero caleta y me da lo mismo que esté con ella", confesó.

Al ser consultado sobre si cree que Uriel le falló al estar con Shirley, expresó: "No ¿Por qué? Las mujeres no son objetos, no son posesiones. Me da lo mismo, yo no soy posesivo. Aunque hubiera tenido algo, no me pertenece".

Finalmente, las declaraciones de Longton fueron contestadas por Romero, quien declaró: "Aquí está la respuesta de todo, muchos no saben lo que pasó (...) Tú sabes que te quiero. Nos vemos pronto".

