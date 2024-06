Arturo Longton reaccionó a relación Shirley Arica y Uriel Romero: “Volví a...” - Chilevisión

Longton enfrentó a sus seguidores, quienes no dejaron de cuestionar la relación entre Shirley Arica y Uriel Romero debido al vínculo que ambos mantenían con él y pidió que no le manden más información sobre el tema.

Este miércoles, Arturo Longton rompió el silencio y se refirió por primera vez a la relación entre Shirley Arica y Uriel Romero, dejando a sus seguidores sorprendidos por la reacción.

Cabe destacar que Romero es uno de los amigos más cercanos de Longton, mientras que Shirley es su ex pareja, con quien mantuvo una inestable relación amorosa.

Arturo Longton reaccionó a relación de Shirley Arica y Uriel Romero

A través de su cuenta de Instagram, Longton aseguró: "Dejen de enviarme material de ustedes saben quién po', porque en verdad no me puede importar menos".

En esa misma línea, agregó: "Si hay algo de lo que me arrepiento es de eso", haciendo alusión a su romance con Shirley Arica, que fue el detonante del quiebre matrimonial entre Longton y Daphne Bunney.

"No pierdan su tiempo mandándome cosas que no me importan, así que eso. Pero estoy bien, volví a entrenar. Estoy comiendo sano, retomando mi vida yestoy feliz, como una perdiz", cerró Longton.

Cabe destacar que a sus declaraciones se suman los dichos de Daniela Castro, ex pareja de Uriel Romero, quien aseguró estar sorprendida debido a que el artista, presuntamente, habría hablado mal constantemente respecto de Shirley Arica.

Revisa la publicación de Instagram: