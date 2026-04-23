Hija de Iván Zamorano publica tiernas fotos junto a su pareja: Realizaron especial viaje

Mía Zamorano compartió imágenes y videos de su recorrido por Boston, ciudad en la que aprovecharon de hacer diferentes actividades.

Mía Zamorano, hija de Iván Zamorano y María Alberó, sorprendió al compartir fotos junto a su pareja en un paseo por Estados Unidos.

La joven publicó nueve imágenes y dos videos de diferentes panoramas por Boston, donde disfrutaron de diferentes lugares.

Uno de los panoramas elegidos fue ver un partido de la NBA entre los Celtics, el equipo de la ciudad, y Toronto Raptors en el reconocido estadio TD Garden.





El influencer que es pareja de Mía Zamorano

La pareja de Mía Zamorano es Duarte, un influencer español con el que hizo pública relación a fines del 2025.

El creador de contenido tiene más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@duartedvrt), donde ha publicado fotos des viajes a diferentes lugares.

El hispano colabora con diferentes marcas, desempeñándose en el área de marketing digital y otras áreas.

La publicación del recorrido por Boston fue comentada por el propio Iván Zamorano, quien escribió: “Hermoso viaje hija, te amo”.

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