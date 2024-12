Guarén cuenta la verdad de su relación con Nicolás Solabarrieta: “Hay cosas que están circulando” - Chilevisión

Valentina Torres, conocida popularmente como "Guarén" confirmó el término en su relación con Nicolás Solabarrieta.

Tras varias semanas de rumores, la chica reality ratificó el quiebre con el ex futbolista. "Sí, terminamos. Estamos bien, de hecho nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño", comentó.

En medio de esto, la influencer pidió "respeto" hacia ambas partes, afirmando que hay varias especulaciones no son verídicas. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Guarén sobre Nicolás Solabarrieta?

Tras oficializar la ruptura, Guarén indicó: "Caché que había varias personas diciendo varias mentiras, hay cosas que están circulando y quiero decirle que no son reales".

Junto con asegurar que "no existe nada de mensajes ni infidelidades", la joven de 25 años manifestó en un programa de streaming: "Simplemente somos veinteañeros igual que todos ustedes, somos jóvenes, queremos mantener nuestra relación en privado".

"Las razones por las cuales terminamos van a quedar siempre en privado. Solamente pedir respeto, que no se metan, por favor no vayan a atacar a Nicolás por difamaciones que al final no son reales, porque nosotros nos queremos mucho", agregó.

Torres insistió en que "nadie sabe que puede pasar más adelante, pero lo que más quiero es que no se manche nuestra relación, ni la imagen de él".