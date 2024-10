Nicolás Solabarrieta confirmó importante decisión que tomó con Guarén: “Es muy sano” - Chilevisión

Luego de que Valentina Torres confirmara que hubo una "separación de hogar" con Nicolás Solabarrieta, el influencer explicó los motivos por los que decidieron vivir cada uno en un lugar diferente.

La Guarén, como es conocida, aclaró en Podemos Hablar que "seguimos juntos" y que "sentía que invadía espacios", por lo que tomaron la determinación de buscar departamentos por separado.

Ahora, el ex futbolista se refirió a esta situación y señaló que "tenemos que normalizar que cada uno tenga su espacio. Somos dos personas muy independientes, así como yo viví muchos años fuera de Chile solo, ella también lo hizo".

"Nosotros valoramos nuestra intimidad como nuestro espacio personal. También somos personas muy diferentes. Si bien conectamos en muchas cosas, somos muy diferentes", agregó.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex chico reality recalcó que "a ella le gusta hacer ciertas cosas que a mí no me gustan. Volver a tener ese espacio personal siento que es muy importantes, es muy sano para la relación".

Nicolás Solabarrienta y su relación con Valentina Torres: "Trabajamos de lo mismo"

Solabarrieta aclaró que nunca tuvo problemas de convivencia con Torres, aunque reconoció que "dejamos de valorar los momentos juntos porque estábamos todo el día juntos. Fue por eso".

"Queremos reactivar eso de 'qué rico, qué ganas de verla'. A diferencia de muchas parejas, también vivimos y trabajamos de lo mismo", añadió.

En ese ámbito, el otrora jugador de Tacuarembó de Uruguay y Lautaro de Buin en Chile, entre otros, aseguró que "era realmente una rutina diaria de estar todo el día juntos".

"Si bien no peleábamos cuando llegamos a la casa, sí estábamos muy agotados y quizás uno quería estar con el teléfono, el otro ver una serie y ya no estábamos disfrutando de la misma manera los momentos juntos", insistió.