La influencer dio detalles en Plan Perfecto sobre el grabado en la piel que hacía alusión a su ex marido. “No se lo hagan”, comentó entre risas.

Un desconocido detalle dio a conocer Gissella Gallardo tras su separación de Mauricio Pinilla, el que hace relación con un tatuaje.

La periodista contó en Plan Perfecto que borró el grabado que hacía alusión a su ex marido, quien actualmente está compitiendo en Fiebre de Canto.

De hecho, la influencer aseguró que el otrora futbolista nacional hizo lo mismo y tapó una ilustración en su piel.





La confesión de Gissella Gallardo sobre tatuaje de Mauricio Pinilla

En el programa de Chilevisión, la comunicadora fue consultada por el panel sobre el icónico tatuaje de Pinilla sobre el remate al palo en el partido de Chile ante Brasil por el Mundial 2014.

“Hasta que yo lo conocía en paños menores, tenía tatuado el palo. Hoy no sé porque se hace y se está sacando. Está en la espalda”, comentó entre risas.

En ese momento, Gallardo reveló: “Tenía mi nombre, pero se puso un pergamino”, para posteriormente confesar: “Yo me borré el de él con láser. Y él fue y se hizo un pergamino. Ahora se está borrando uno que tiene mis iniciales y las suyas”.

Finalmente, la periodista aprovechó de dar un consejo en este tema. “Yo ya no lo tengo (el grabado) y no se lo hagan, por favor”.