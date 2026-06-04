Encontró refugio: Figura quedó afuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta con celebridades

Cole Palmer fue visto en Ibiza junto a varios acompañantes. El jugador del Chelsea no fue considerado por el entrenador de Inglaterra de cara a la cita planetaria.

Cole Palmer fue uno de los nombres más llamativos que quedó excluido de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026, torneo que está próximo a comenzar.

Pese a ser una de las figuras del Chelsea, el talentoso zurdo no fue considerado por el entrenador Thomas Tuchel junto a otros jugadores de peso como Harry Maguire (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) y Phil Foden (Manchester City).

Al no ser citado para la cita planetaria, el futbolista decidió realizar un viaje junto a diferentes celebridades para celebrar sus vacaciones.





Las vacaciones de Cole Palmer tras ser excluido del Mundial 2026

El joven de 24 años se trasladó hasta Ibiza con un grupo de amigos, entre los que están algunas estrellas del reconocido programa Love Island.

Entre los presentes estaban la novia de Palmer, Olivia Holder, y la estrella del mencionado reality Megan Moore (en la foto), quien llegó junto a algunas amigas.

Un testigo vio al futbolista y sus cercanos en un exclusivo, bar, relatando a The Sun que sin duda “era el alma de la fiesta. Estaba con sus amigos, pero las mujeres lo rodeaban por todas partes”.

De todas formas, el mismo medio remarcó que el volante intentó pasar desapercibido en varios momentos, alejándose una vez que notaba que se levantaban los celulares.

En medio de su descanso, Inglaterra se prepara para su estreno en el Mundial 2026 en el que formará parte del Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.