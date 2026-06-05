El recordado ex futbolista nacional se refirió a la llegada de León Ignacio. “Javiera está feliz, verla crecer de esa forma no es fácil porque aún es una niña. Tiene 17 años”, contó sobre su hija.

Fernando Cordero, recordado ex futbolista chileno, se refirió al nacimiento de su primera nieta, lo que lo convirtió en abuelo a sus 38 años.

El Chiki contó que su hija Javiera de 17 años se convirtió en madre, revelando que siente nostalgia al recordar que “hay momentos en que pienso en que ayer la tenía en brazos y hoy está dando leche”.

En entrevista con LUN, el otrora volante zurdo señaló que el pequeño se llama León Ignacio. “Le pusieron así porque son de la U. Vamos a tener una pelea ahí, porque yo soy de la UC. Pero bueno, no hay nada que se interponga en el amor que les tengo, jaja”, sostuvo.

“Javiera está feliz, verla crecer de esa forma no es fácil porque aún es una niña. Tiene 17 años. Va a ser un lindo desafío para ella y ahí vamos a estar todos apoyándola”, agregó.





El apoyo de Fernando Cordero a su hija tras embarazo

Cordero, actual tesorero del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), dio detalles sobre cómo se enteraron de que hija y su pareja se convertirían en padres.

“Hace unos meses mi hija sufrió un mareo y casi se desmayó en el colegio. La fui a buscar y la llevé al doctor, pensando que era algo neurológico. Aproveché de pedirle al doctor que le hiciera un test de embarazo porque la veía un poco más grande. Ella es flaquita, pero empecé a notar que estaba más anchita”, relató.

Tras ser derivada a un ginecólogo, la familia fue notificada de que Javiera tenía 30 semanas de embarazo. “Nunca se enteró que estaba embarazada. Se había hecho un test que había salido negativo e incluso habíamos ido a La Serena y a Fantasilandia sin saber de su embarazo”, añadió.

Sobre el ser abuelo joven, el ex volante de Universidad Católica, que jugó un partido con La Roja el 2014, afirmó que “no lo he pensado, pero apoyo 100% a mi hija. Voy a estar para lo que necesite”.

“No es un problema para mí ni para ella. Queremos apoyarla para que termine su Cuarto Medio y pueda entrar a la universidad. Su pololo entró este año a la universidad. Esperemos que sea algo lindo, yo estoy enamorado de mi nieta”, sentenció.