La dura acusación de Faloon Larraguibel contra Jean Paul Pineda por pensión alimenticia - Chilevisión

A un año y medio de terminar su relación, Faloon Larraguibel acusó a su ex marido, Jean Paul Pineda, de no pagar la pensión alimenticia de sus hijos.

La influencer reveló en Podemos Hablar que presentó la demanda aproximadamente tres meses. "Me dieron una pensión de alimentos provisoria. Esa no se ha cumplido y antes de eso tampoco. Hace aproximadamente dos años que no le da nada a sus hijos", señaló..

La respuesta generó sorpresa en Lola Melnick, otra de las invitadas al programa que le preguntó si el ex futbolista estaba viendo a los niños.

Ante la consulta, la ex integrante de Yingo contestó: "No, tampoco, nada. Yo no puedo (intentar que los vea), tampoco lo haría porque si él tuviera la intención de verlos, él haría de forma legal esto y pediría de forma legal las visitas, porque ahí yo no me puedo oponer".

"No existe el papá", insistió Melnick, todo mientras la panelista de televisión afirmó que Pineda no se ve a sus hijos hace "como un año y medio, dos años".

Faloon Larraguibel y la deuda de Jean Paul Pineda: "Creo que no tiene"

En el espacio, Larraguibel habló sobre la incursión de su ex marido en plataformas para adultos, anuncio que hizo días atrás.

"Si él necesita ganarse la vida de esa manera para poder ponerse al día, bacán. Que lleguen las lucas a los niños porque es para ellos, que las saque de donde sea", expresó.

Sobre si cree que Pineda no quiere pagar, Faloon recalcó: "Yo creo que no tiene. No quiero ni siquiera pensar que no quiere (...) Me duele que haya pasado esto, que se haya olvidado tan rápido de sus hijos".

"Viviste tanto con ellos, los viste crecer y de un día para otro te olvidas. ¿Cómo puedes dormir tranquilo pensando en eso?", añadió.