“Decisiones responsables”: Jean Paul Pineda anunció su debut en Arsmate - Chilevisión

Jean Paul Pineda sorprendió al abrirse una cuenta de Arsmate luego de retirarse del fútbol, la cual estará disponible en unos días.

El futbolista aseguró en Las Últimas Noticias: "Me costó sacarme los prejuicios, pero me hablaron bien de este rubro y me interesó. Tengo que tomar decisiones responsables para generar dinero".

"Uno vive en fantasía en el fútbol"

Pineda decidió incursionar en la venta de fotos eróticas luego de que no se le permitiera ver a sus hijos debido a una deuda impaga de pensión alimenticia.

En esa línea, el jugador indicó que la cifra solicitada "es mucho para lo que estoy generando ahora", y es que Pineda tiene tres hijos, de 7, 8 y 9 años.

Hay que recordar que hace un tiempo el jugador fue detenido por Carabineros debido a un episodio de violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja, Faloon Larraguibel.

"Sobre la violencia, yo admití mi error. Pero siempre he dicho que era algo mutuo. No soy una persona que agrede a los demás", comentó el jugador.

Con respecto a la relación actual de sus hijos, el deportista reveló que "no he podido tener contacto. Ellos saben cómo soy como padre, muy de piel, siempre fui el sustento de la familia. Mientras trabajé pude cumplir con todo lo que era necesario para ellos. Ahora no me parece que me alejen de ellos al darle más importancia al tema monetario sobre el sentimental".

Finalmente, Pineda indicó que mientras fue jugador en varios clubes no logró reunir un patrimonio considerable: "No tomé las mejores decisiones. Me gustaba todo lo bonito, viajar a muchas partes. Uno vive en fantasía en el fútbol y si no te asesoras bien e inviertes, ese dinero se va".