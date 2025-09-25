“Nos ha pegado fuerte”: Recordado ex arquero anunció su boda a 4 meses de conocer a su novia - Chilevisión

El recordardo ex arquero español, Santiago Cañizares, sorprendió al anunciar que volverá a casarse a sus 55 años.

El otrora guardameta del Valencia y el Real Madrid, entre otros clubes, confirmó en pleno diálogo que pasará por tercera vez en su vida por el altar.

"Sí señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer", confirmó quien fuera seleccionado español a El Partidazo de Cope, afirmando que su pareja, Naomí, aceptó su propuesta de matrimonio.

Santiago Cañizares se casa a 4 meses de iniciar su relación

En la entrevista, el propio ex portero reconoció que este paso lo darán a solamente cuatro meses de haberse conocido, saliendo por primera vez en mayo de este año.

"Nos ha pegado un poco fuerte", comentó el hispano, revelando que "nos conocimos por las redes, como se conoce ahora todo el mundo".

Cañizares, que jugó tres Mundiales con España, volverá a casarse tras sus mediáticas relaciones con Marina Conchello y con Mayte García, madres de sus siete hijos.

Su último romance lo terminó en abril de este 2025, solamente semanas antes de iniciar el vínculo con Noemí.

De acuerdo a lo informado por el propio ex jugador, la boda se llevará a cabo en noviembre.