Ester Expósito delata su relación con Kylian Mbappé con llamativo gesto: “Estoy súper”

La artista tuvo una llamativa reacción al ser consultada por su romance con el futbolista de Real Madrid, con quien ha sido vista en exclusivos locales de Madrid.

Ester Expósito rompió el silencio y habló por primera vez tras los rumores de su relación con Kylian Mbappé, romance que ha desatado furor en Europa.

La actriz española fue interceptada por la prensa luego de asistir a un concierto de Rosalía en Madrid, donde tuvo un llamativo gesto que delató su vínculo con el futbolista francés.

Consultada por el show de la reconocida cantante, la artista comentó: “¿Cómo va a estar? No puede estar de otra manera que no sea brillante. Espectacular”.





El gesto de Ester Expósito cuando le preguntan por Kylian Mbappé

A la protagonista de la serie Élite se le preguntó por parte de Europa Press si le gustaba el fútbol, teniendo en cuenta que fue vista en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo del Real Madrid.

“La verdad es que no mucho. El partido (anduvo) bien”, comentó entre risas, para posteriormente ser aboradada por el jugador galo.

Al momento en el que se le interrogó por Mbappé, Expósito solamente sonrío y afirmó: “No voy a decir nada, entonces… Yo estoy súper”.

Las especulaciones comenzaron luego que ambos fueran vistos en exclusivos locales de la capital de España. Días más tarde, el 22 de marzo, la joven de 26 años presenció en choque del Merengue con el Atlético de Madrid.

Si bien ninguno ha confirmado el romance, llamó la atención que la actriz no negara el vínculo con el delantero francés.

Mira el video acá