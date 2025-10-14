Esteban Paredes reveló que le han dicho sus amigos futbolistas por estar en Fiebre de Baile - Chilevisión

Esteban Paredes ha disfrutado de su participación en Fiebre de Baile, presentándose este lunes con un ritmo salsero junto a su bailarina, Angie Zepeda.

El ex goleador sacó sus mejores pasos al ritmo de Marc Anthony, aunque fue superado en el duelo en el que se enfrentó a Gabriel Urzúa.

El actor conquistó al jurado y se impuso al otrora delantero, quien aprovechó de revelar que algunos jugadores profesionales ya emitieron comentarios por su desempeño en el estelar de Chilevisión.

Futbolistas comentan desempeño de Esteban Paredes en Fiebre de Baile

Consultado por Diana Bolocco sobre qué le han dicho sus amigos futbolistas por su rendimiento en la pista, Paredes comentó: "Primer baile muy bien".

"(Pero) el agua no es lo mío, jaja. Me ven y me han felicitado", aseguró el ex máximo goleador en la historia del fútbol nacional.

El ex atacante no se quedó ahí y continuó: "Obvio que me han molestado. Me dijeron que estaba muy tieso en el agua".

Además, el participante reveló en tono de broma si se lo han celebrado en la casa. "Todavía no", respondió con mucho humor.