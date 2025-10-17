Esposa de futbolista perdió la paciencia con fanática argentina de su marido: “Cachivache” - Chilevisión

Agustina Gandolfo, esposa del futbolista argentino Lautaro Martínez, perdió la paciencia y frenó en seco a una seguidora por comentarios sobre su marido.

La pareja del delantero del Inter de Milán alzó la voz ante los videos de Agustina Kogan, quien ha subido varios videos declarando su fanatismo por el Toro.

Si bien las publicaciones llevan varios meses, los seguidores hicieron un llamado a la trasandina a ponerle "los límites" en uno de sus últimos posteos.

Agustina Gandolfo responde a seguidora de Lautaro Martínez

Luego de un registro en el que llamó a "etiquetar" a Martínez durante un amistoso de la Selección Argentina en Estados Unidos, Gandolfo aprovechó el comentario de una usuaria para lanzar un potente descargo.

"Me lo borró (el comentario), jaja. Decía, si me tuviese que preocupar por este cachivache chicos. Nos reímos todos de ella", agregó.

Luego de las decenas de reacciones que generó la respuesta, Kogan aclaró que a dicho encuentro de La Albiceleste fue por trabajo, aprovechando de realizar contenido.

"Gente para que terminen de especular. Al partido fui a trabajar. Algunos de ustedes me pasaron a saludar y qué risa. Pero en fin. Ese pase fue por estar laburando ahí más nada. Los amo", replicó.

La historia de amor entre Gandolfo y Martínez comenzó en 2018 cuando ambos tenían 21 años, formando una familia junto a sus dos hijos.

