El importante punto de ex chico reality al confirmar quiebre con Camila de la Peña: “Nunca es fácil”

Valentín Benet anunció el fin de su relación la influencer, compartiendo una emotiva reflexión en la que agradeció el cariño de sus seguidores.

Sorpresa causó el anuncio de Valentín Benet, ex chico reality que anunció el fin de su relación con Camila de la Peña.

Tras 10 años emparejados, el empresario confirmó el quiebre con la hija del ex tenista Horacio de la Peña mediante una publicación en redes sociales.

En el comunicado, el argentino radicado en Chile hizo un importante punto al mencionar que “no hay enojo ni resentimiento”.





La reflexión de Valentín Benet tras quiebre con Camila de la Peña

El trasandino aclaró junto a su ahora ex esposa, con quien se casó en 2024, que decidieron “tomar caminos diferentes”.

“A veces amar también significa entender que es momento de dejar ir. Hoy sentimos que quizás ya no estábamos pudiendo ser el uno para el otro en lo que cada uno necesita, y decidimos separarnos desde el cariño, el cuidado, y sobre todo, el respeto”, sostuvo.

En su reflexión, Benet remarcó que con la influencer “no hay enojo ni resentimiento. Hay tristeza, por supuesto, porque cerrar una historia de tantos años nunca es fácil, pero por sobre todo hay un profundo agradecimiento por todo lo vivido y por la familia y la historia que construimos juntos”.

“Ahora nos tocará aprender a querernos desde otro lugar, sabiendo que después de tantos años compartidos siempre tendremos un lugar muy especial en la vida y en el corazón del otro”, agregó.

Adicionalmente, el empresario agradeció el cariño de sus seguidores y afirmó que “nos acompañaron en momentos muy importantes”.

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