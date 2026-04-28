La revelación de Disley Ramos por su relación con Claudio Valdivia: “Depende del día”

La influencer se refirió al vínculo que tiene con el ex futbolista, confesando que “somos amigos con beneficios”.

Disley Ramos abordó en Plan Perfecto su vínculo con Claudio Valdivia, con quien ha tenido una gran cercanía desde Fiebre de Baile.

La influencer respondió con toda honestidad las preguntas del panel, quienes abordaron sobre cuál es su relación con el ex futbolista nacional.

Ante esto, la creadora de contenido señaló “somos amigos. Somos amigos con beneficios, esto sería que ahora que hace frío, si uno quiere compañía o tomarse un tecito, conversar o pelar, él está ahí, es muy bueno para escuchar”.

Consultada sobre si eso “incluye besos”, reconoció que “de repente. Puede incluir todo, pero depende del día, de las ganas y del momento. Si estoy muy cansada y no queremos nada, no queremos nada nomás”.





La reflexión de Disley Ramos

En el espacio, Ramos confesó que “mientras más lo oculte, mejor. Es real, yo podría jugar con la situación, pero intento que no. Ahora ya me he relajado un poco”.

“Tenía ese miedo, es que la gente me criticó tanto por haber estado con un hue… que fue como que ya córtenla. Ahora estar con otra persona y era como lo mismo. Dije: ‘No quiero nada’. Y prefería tenerlo en privado si es que llegaba a tener algo, que no era el caso todavía”, agregó.

Además, la influencer contestó a qué ocurritía si Valdivia tiene ganas de estar con otra persona dentro del baile. “¿Si lo aceptaría? No, chao inmediatamente. No lo va a hacer”, sostuvo entre risas.

Por último, la tikotker se refirió a “cómo besa” el ex jugador profesional, a lo que comentó: “Como baila. Yo creo que baila bien”.