El secreto que dio a conocer Claudio Valdivia sobre Disley Ramos: Mencionó supuestos “celos”

El ex futbolista reconoció que está “tratando de conquistarla”, revelando un particular episodio que se originó en el backstage.

Claudio Valdivia llamó la atención en Fiebre de Baile, confirmando que tiene serias intenciones de cautivar el corazón de Disley Ramos.

El ex futbolista regresó al programa de Chilevisión, revelando que la influencer fue una de las invitadas a su cumpleaños 39 que festejó el pasado fin de semana.

Tras salir su presentación, el hermano otrora volante fue consultado sobre si estaba pololeando con la creadora de contenido, a lo que respondió: “No. Estoy tratando de conquistarla a ella, a Disley, sí”.





La escena de “celos” que dio a conocer Claudio Valdivia

De todas formas, Valdivia aclaró que Ramos “está muy concentrada en la competencia de Fiebre de Baile. No hay cómo sacarla de ahí”.

En ese instante, el ex jugador profesional dio a conocer una llamativa situación. “Es muy segura de ella. Recién ahora estábamos en el backstage y me dijo un par de cositas. Sentí que le dio celos”.

“No sé, es lo que yo sentí y fue como: ‘Es una buena señal’.Pero es muy segura de ella y está concentrada en Fiebre de Baile”, añadió.

Esto se habría dado porque su bailarina es Pía Weidmann, su ex pareja con la que tuvo una relación a comienzos de este año.

“Por ella siento gran admiración. Es una tremenda bailarina, estoy contento cuando me dijeron que podía bailar con ella. Nunca dije algo malo”, sentenció Valdivia.