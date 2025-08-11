La reflexión de Cuco Cerda sobre su relación con Daniela Aránguiz: “Me genera admiración” - Chilevisión

A pocas semanas de que se hiciera público, José Manuel Cerca, más conocido como "Cuco" Cerda, se refirió a su relación con Daniela Aránguiz.

El ingeniero comercial inició un romance con la influencer, confirmando que la conoció hace un tiempo y que todo ha sido "súper espontáneo".

"La ubico desde hace un tiempo y siempre nos hemos llevado bien como amigos. De repente pasó. Para mí no era un tema su posición mediática en la tele, yo simplemente le dije ´Dani, me caes la ra..., pasémoslo bien, conozcámonos'", comento.

Cuco Cerda y su relación con Daniela Aránguiz: "La gente siempre va a opinar"

En entrevista con Las Últimas Noticias, Cerda abordó los comentarios de la gente sobre esta situación con la ex esposa de Jorge Valdivia, afirmando que "la gente siempre va a opinar, para bien o para mal".

"Yo soy una persona muy transparente y las cosas se han dado. Nunca fue por ahí. Si se habla de mí, me gustaría que fuera por mi rol en las comunicaciones", agregó.

El animador de Porcel TV recalcó que "para que a uno le guste alguien, esa persona tiene que inspirarte, y ella, por su rol en las comunicaciones, encuentro que es una profesional, hace muy bien su pega; como sea, están hablando de ella".

"Eso a mí me genera admiración y por ahí fue que pensé que la Dani me gusta. Eso me hizo clic, verla desde ese ámbito", añadió el hermano de Raimundo Cerda y campeón chileno en Motocross.