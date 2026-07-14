Corazón dividido: El especial dilema que vive la pareja inglesa de un jugador de Argentina

Kelci-Rose Bowers es futbolista y llegó a defender a Los Tres Leones hace algunos años, aunque ahora debe decidir entre apoyar a su selección a la escuadra de Marcos Senesi, su actual pareja.

Crece la expectativa por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, partido que va dejando particulares historias fuera de la cancha.

Una de las más llamativas es la de Kelci-Rose Bowers, pareja del defensor de La Albiceleste Marcos Senesi que va a tener el corazón dividido al nacer en Inglaterra.

La joven, que también es futbolista y juega de defensora, vivirá un momento especial por la selección que defiende su novio y su propio país.





El amor entre Kelci Rose y Marcos Senesi

La joven de 22 años conoció al trasandino en el 2024 tras una sesión de fotos para presentar la nueva camiseta del Bournemotuh, club al que ambos defendieron.

Tras comenzar a salir, oficializaron el romance un par de meses después en medio de la sorpresa de los hinchas del histórico club británico.

Rose dio que hablar a principios de junio al grabar el momento en que Senesi fue convocado de emergencia para jugar la cita planetaria, mostrando su emotiva reacción.

La influencer acompañó a su pareja en este Mundial, posando en los diferentes estadios y utilizando precisamente la camiseta de La Albiceleste.

La zaguera defendió a Inglaterra en las categorías juveniles hace algunos años, lo que la llevará a presenciar un duelo más que especial.