Ante la pregunta de un seguidor en redes sociales, el ex futbolista y la influencer abordaron lo que se viene en el corto plazo.

La relación entre Claudio Valdivia y Disley Ramos podría tener novedades en el corto plazo, luego de que ambos revelaran parte de sus planes a futuro.

A casi un año de iniciar el vínculo, el ex futbolista se dio el tiempo de responder varias preguntas de sus seguidores en la caja de Instagram.

Una de ellas fue relacionada a si estaba viviendo con la influencer, donde el otrora chico reality le pidió ayuda a su pareja para contestar.





¿Claudio Valdivia y Disley Ramos están viviendo juntos?

Al recibir la consulta, la creadora de contenido abordó en primera instancia un breve silencio que se dio entre ambos.

“Ese es el tiempo que Claudio se demora cada vez que le pregunto algo. La piensa y yo le digo: ‘Para hoy día’. ¿Te das cuenta o no?”, afirmó.

Respecto a la pregunta, Ramos indicó que “no, pero técnicamente sí. Si Dios quiere, próximamente”, mientras que Valdivia apuntó que “para mí sí, porque estamos todos los días juntos”.

Otro aspecto que abordó el otrora volante fue si piensa tener hijos con Disley, teniendo en cuenta que ya es padre de un niño.

El deportista respondió con una foto en la que la joven aparece sonriendo y haciendo el número tres con su mano izquierda.

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